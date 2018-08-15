Матильда и Сергей Шнуровы официально оформили развод

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Матильда и Сергей Шнуровы официально развелись. Документ о разводе Матильда выставила в Instagram.
"Чтобы прекратить все дурные домыслы и слухи. Раздел имущества произошел по обоюдному согласию. Наш брак расторгнут", - написала она в Instagram.
Матильда решила после расторжения брака остаться Шнуровой. Об этом можно узнать из свидетельства о расторжении брака.
Сергей Шнуров объявил о разводе с супругой 25 мая. Одной из главных причин развода, по слухам, считается измена Матильды. Сами Шнуровы никак не прокомментировали эти слухи.
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