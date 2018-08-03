Медики нашли устойчивые к антисептикам бактерии

Ученые из Австралии выяснили, что некоторые штампы бактерий стали устойчивы к дезинфицирующим веществам, содержащим спирт. Об этом сообщает британское научное интернет-издание The Independent.
По мнению исследователей, на развитие такой способности у бактерий повлияла распространенность дозаторов антибактериального геля в больницах, которые раньше помогали успешно бороться с трудноизлечимыми инфекциями.
Дозаторы стали широко использоваться в больницах с середины 2000-х годов, поскольку было показано, что дезинфекция рук помогает затормозить распространение бактерий, несущих в себе инфекцию.
Ученые обнаружили, что частое и повсеместное использование спиртовых дезинфицирующих средств привело к учащению некоторых заболеваний. Распространяют их микроорганизмы, которые способны вызывать сепсис и являются причиной 10 процентов всех случаев больничных инфекций в мире. Более того, эксперименты на грызунах показали, что бактерии Enterococcus faecium, выжившие при обработке этанолом, быстрее проникают в живой организм.
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