Меган Маркл пройдет курс герцогини

Новоиспеченная королевская особа, а в прошлом американская киноактрисса Меган Маркл обязана будет окончить шестимесячный курс герцогини, на котором ее обучат тонкостям монархической жизни, сообщают иностранные СМИ. Данный курс специально для Меган организовала сама королева Елизавета.

Наставником Маркл стала старший дворцовый советник Саманта Коэн, которую называют пантерой и даже немного побаиваются все приближенные королевской семьи. Например, именно она однажды не пустила Викторию Бэкхем на прием из-за убеждения, что для этого "одного богатства недостаточно".

Обучение будет совмещаться со всеми необходимыми путешествиями и благотворительными акциями. Во дворце рассказывают, что теперь у Меган начинается очень насыщенная жизнь с плотным расписанием.