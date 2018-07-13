Меган Маркл рассказала, что соскучилась по актерской работе

Когда американка Меган Маркл связала себя узами брака с британским принцем Гарри, она отказалась от своей актерской карьеры. Теперь на ее плечах лежат вовсе не светские, а королевские обязанности.
Ради возлюбленного Меган пришлось полностью отказаться от привычной жизни, плоть до удаления всех своих аккаунтов в социальных сетях. На этой неделе она вместе с супругом посетила Ирландию, где рассказала, что ей не хватает съемок в кино.
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