Меланья Трамп успешно перенесла операцию на почках

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вчера утром первая леди США перенесла операцию на почках. Процедура прошла без осложнений, а сам президент уже навестил супругу, сообщают СМИ.

Меланье было необходимо провести процедуру эмболизации (внедрение в сосуд специального тела, останавливающего поступление крови) для лечения доброкачественных образований в почках.

По информации журналистов президентского пула, 14 мая Дональд Трамп отправился на своем вертолете в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида, где была прооперирована его супруга.

"Процедура прошла успешно, она в хорошем настроении", - написал Трамп на своей странице в Twitter.

Heading over to Walter Reed Medical Center to see our great First Lady, Melania. Successful procedure, she is in good spirits. Thank you to all of the well-wishers!