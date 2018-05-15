Меланья Трамп успешно перенесла операцию на почках

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вчера утром первая леди США перенесла операцию на почках. Процедура прошла без осложнений, а сам президент уже навестил супругу, сообщают СМИ.
Меланье было необходимо провести процедуру эмболизации (внедрение в сосуд специального тела, останавливающего поступление крови) для лечения доброкачественных образований в почках.
По информации журналистов президентского пула, 14 мая Дональд Трамп отправился на своем вертолете в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида, где была прооперирована его супруга.
"Процедура прошла успешно, она в хорошем настроении", - написал Трамп на своей странице в Twitter.
Heading over to Walter Reed Medical Center to see our great First Lady, Melania. Successful procedure, she is in good spirits. Thank you to all of the well-wishers!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 мая 2018 г.
Исходя из сообщения Белого дома, Меланья Трамп пробудет в медицинском центре на протяжении всей этой недели.-0-
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