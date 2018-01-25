Мэрил Стрип получила роль во втором сезоне сериала "Большая маленькая ложь"

Сериал "Большая маленькая ложь" вышел на экраны в минувшем году и наделал много шума, став одним из самых популярных сериалов года. Естественно, было принято решение продлить его на второй сезон, который планируется сделать еще ярче и интереснее. К сериалу присоединилась известная голливудская актриса Мэрил Стрип.

Она сыграет мать Перри Райта - Мэри Луизу Райт. Она очень переживает за своих внуков, это и толкает ее на то, чтобы приехать в Монтерей за ответами. Инстарнные СМИ сообщают, что ее зарплата за одну серию будет составлять восемьсот тысяч долларов.

Сериал выпускает телеканал HBO. У картины изначально был очень звездный состав. Так, роли в ней исполняют Риз Уизерспун, Николь Кидман, Шейлин Вудли, Зои Кравиц и другие. Первые две актрисы еще выступают и в роли продюсеров сериала.

Недавно стало известно, что Мэрил Стрип номинирована на "Оскар" в этом году в категории "лучшая женская роль".