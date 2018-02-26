Мичиганская пицца попала в Книгу рекордов Гиннесса

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пиццерия Mallie's Sports Grill&Bar изготовила крупнейшую в мире пиццу для доставки, достижение попало в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом сообщают информагентства.

По словам владельца пиццерии Стивена Малли, вес изделия составил более 45 кг, а диаметр равнялся 1,83 м. Он также отметил, что ранее в Книге рекордов Гиннеса была отмечена пицца размером 1,4 м.

При выборе размера пиццы повара хотели, чтобы ее можно было без проблем пронести через дверные проемы местных помещений. На изготовление блюда потратили около 20 кг теста, 15 кг сыра, 9 кг томатного соуса. Пиццу доставили местным пожарным, используя пикап.

Сейчас пицца доступна для заказа в Mallie's Sports Grill&Bar, ее стоимость составляет $300. Дополнительные $50 возьмут за сыр или мясные начинки свыше нормы, $35 - за овощные начинки.

К слову, огромная пицца - это не единственный рекорд бара. В 2017 году владелец Mallie's Sports Grill&Bar Стивен Малли зарегистрировал самый большой в мире гамбургер, его вес составил 800 кг.-0-