Минский парень снял забавный розыгрыш. Он целует незнакомок в метро

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин Александр снимает видеорозыгрыши и публикует их на своем YouTube-канале Easyvision. Незадолго до Дня всех влюбленных парень решил снять нестандартную инструкцию, как познакомиться с девушкой.
Александр предлагает целовать незнакомок в метро. "Вы часто спрашиваете меня, как познакомиться с девушкой в метро. Одно я знаю точно - ее нужно удивить. В этом видео я попытался показать вам, как познакомиться в метро за счет немного странных действий", - написал видеоблогер под роликом.
В большинстве случаев попытки поцеловать девушек вызывали улыбки у посетительниц подземки, хоть они и отодвигались подальше от слишком смелого парня и говорили: "Это странно".
На сегодня у видео свыше 170 тыс. просмотров и более 9 тыс. "лайков".
"А как бы вы отреагировали на поцелуй в метро?" - спрашивает у подписчиков Александр.-0-
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