Мировые звезды приедут на День джаза в Петербург

Празднование Международного дня джаза, ежегодно отмечаемого 30 апреля, впервые состоится в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС.

На сцене "Мариинский-2" музыканты дадут гала-концерт All-Star Global Concert. Выступление будут транслировать на весь мир.

В полуторачасовом концерте выступят обладатель 14 премий Grammy Херби Хэнкок, бас-гитарист и композитор Маркус Миллер, вокальный квартет The Manhattan Transfer, саксофонист-виртуоз Рудреш Махантхаппа, вокалист Кёрт Эллинг. Среди участников из России – знаменитости Игорь Бутман (саксофон) с Московским джазовым оркестром, дирижер и пианист Анатолий Кролл, основатель петербургской Филармонии джазовой музыки Давид Голощекин, пианист и вокалист Олег Аккуратов, трубач Вадим Эйленкриг и барабанщик Олег Бутман.

С 28 апреля в Санкт-Петербурге проходят концерты в рамках джазового фестиваля на открытых площадках, в джаз-клубах и учебных заведениях. В программе - демонстрация фильмов о джазе и образовательная программа.

Международный День джаза учрежден ЮНЕСКО в 2011 году. С 2012 года фестиваль проходит ежегодно 30 апреля в городах по всему миру. Право в этом году стать столицей Дня джаза оспаривали города из 18 стран, но международное жюри выбрало Санкт-Петербург.