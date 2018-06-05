Модель plus-size стремительно набирает популярность из-за внешнего сходства с Меган Маркл

Американская модель plus-size Эрика Лорен оказалась копией новоиспеченной королевской особы Меган Маркл. Единственное различие между девушками – это их вес. Эрика немного полнее своей "близняшки".

Эрике всегда говорили, что она похожа на актрису, но до помолвки Маркл с принцем Гарри, это мало интересовало окружающих. Теперь же, когда Меган вошла в британскую королевскую семью, популярность американской модели начала стремительно расти.

В социальной сети Instagram девушке постоянно пишут, что она самый настоящий двойник Меган Маркл. К счастью, Эрика совсем не обижается. Наоборот, она воспринимает такое сравнение как комплимент.