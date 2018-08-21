Монеточка выпустила новый клип в стиле фильма "Брат"

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Певица Монеточка выпустила новый клип на песню "90-е". Композиция клипа воссоздает кадры из культового фильма Алексея Балабанова "Брат".
В клипе молодая девушка стреляет из револьвера и рассказывает о 90-х годах, в которых "убивали людей".
В клипе певицы снялись также Татьяна Буланова, подруга исполнительницы Гречка, Евгений Федоров, кинокритик Станислав Зельвенский, Мистер Малой и — в главной роли — сама Монеточка.-0-
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