Монеточка выпустила новый клип в стиле фильма "Брат"

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Певица Монеточка выпустила новый клип на песню "90-е". Композиция клипа воссоздает кадры из культового фильма Алексея Балабанова "Брат".

В клипе молодая девушка стреляет из револьвера и рассказывает о 90-х годах, в которых "убивали людей".

В клипе певицы снялись также Татьяна Буланова, подруга исполнительницы Гречка, Евгений Федоров, кинокритик Станислав Зельвенский, Мистер Малой и — в главной роли — сама Монеточка.-0-