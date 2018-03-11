Муравьи устроили "ритуальный" хоровод вокруг iPhone - видео

Пользователей Сети заинтересовало видео, на котором запечатлен хоровод муравьев, кружащихся вокруг звонящего смартфона. Вначале насекомые не обращали внимание на "звонилку", но затем выстроились в аккуратный круг.

Пользователи разделились на три основных лагеря: одни считают, что на поведение муравьев повлияла вибрация, другие полагают, что так они отреагировали на усиление излучения. Третья группа предложила испытать муравьев другой мелодией вызова.

Есть и те, кто полагает, что танцы - ловкая подделка.