На аукционе в Англии продали посмертную маску Сталина

На торгах The Canterbury Auction Galleries продали посмертную бронзовую маску Иосифа Сталина. При стартовой цене в 1,5 — 2 тыс. фунтов участники предлагали значительно больше. Победителем торгов стал иностранец, предложивший 13,5 тыс. фунтов. Как сообщают СМИ, в 2012 году аналогичный лот продали за 3,6 тыс. фунтов.
Проданное изделие - одна из 12 посмертных масок Сталина авторства Матвея Манизера. Продавец нашел ее на чердаке в доме своего дедушки, который служил на торговом флоте. Как и когда раритет попал в окрестности Лондона, бывший владелец не знает.
Зарубежный коллекционер купил и слепки кистей рук Сталина.
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