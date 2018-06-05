На аукционе в Париже продан скелет динозавра за 2 млн евро

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На аукционе в Париже продан скелет динозавра более чем за 2 млн евро. Об этом сообщает Euronews.

Аукцион проходил на территории главной достопримечательности французской столицы - Эйфелевой башни.

Длина находки, которой более 150 млн лет, составляет 9 м. Скелет был найден в США в 2013 году. Специалисты полагают, что останки принадлежат животному из плотоядной группы ящеров.

Счастливым обладателем необычного лота оказался гражданин Франции. Его имя не разглашается. Однако известно, что покупатель пообещал подарить скелет динозавра музею, чтобы посетители могли его увидеть, а ученые - исследовать.

Часть вырученных от продажи скелета средств будет перечислена благотворительным организациям, которые занимаются охраной окружающей среды.-0-