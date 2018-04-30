На дне Финского залива нашли советскую подлодку времен Великой Отечественной войны

На дне Финского залива недалеко от острова Сескар участники поисковой экспедиции "Поклон кораблям Великой Победы" обнаружили советскую подводную лодку, которая затонула в 1942 году. Об этом сообщает ТАСС.

Это подводная лодка Щ-405, которая подорвалась на мине в 1942 году.

Щ-405 - советская дизельная подводная лодка, на борту которой находилось артиллерийское и минно-торпедное вооружение. Судно затонуло в июне 1942 года в Финском заливе, на его борту находились 39 человек. Спастись не удалось никому.

Поисковики установили, что судно получило сильные повреждения - у него оторвана носовая часть по торпедный отсек. Участники экспедиции сделали фото- и видеосъемку подводной лодки.

Поднимать судно не планируется. При обнаружении таких затонувших объектов совместно с Военно-морским флотом, военнослужащими Западного военного округа и духовенством поисковики на месте отдают воинские почести погибшим морякам, а на корпус лодки устанавливают табличку с именами членов экипажа. Табличку на найденную в Финском заливе лодку предполагается установить летом.

С 2005 года поисковой экспедиции удалось совместно с коллегами из Финляндии и Эстонии найти 11 затонувших подводных лодок.

Предполагается, что к 2020 году, к 75-летию Победы, участники экспедиции найдут все подводные лодки, затонувшие в акватории Финского залива во время Великой Отечественной войны.