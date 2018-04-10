На Филиппинах рыбаки поймали огромного кальмара

На Филиппинах местные рыбаки поймали огромного кальмара длиной 2,5 метров. Об этом сообщает филиппинское издание GMA News.

Моллюска выловили недалеко от одного из островов, расположенного в провинции Тави-Тави. Рыбаки утверждают, что ранее им не доводилось видеть таких крупных кальмаров, и они надеются, что в будущем им еще удастся поймать столь же огромных моллюсков.