На красной дорожке Каннского кинофестиваля будут запрещены селфи

В этом году на красной дорожке Каннского кинофестиваля будет нельзя делать селфи. О нововведениях сообщил директор кинофестиваля Тьерри Фремо. С его слов, селфи на красной дорожке создают во время мероприятия "неуместный беспорядок".
Так же Фремо сообщил, что в этом году будут отменены пресс-показы фильмов для журналистов. Ранее репортеры могли просмотреть фильм утром в день вечерней премьеры.
71-й Международный Каннский кинофестиваль откроется 8 мая 2018 года. Жюри конкурса возглавит австралийская актриса Кейт Бланшетт.
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