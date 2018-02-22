На показе Gucci модели несли бутафорские головы и драконов вместо сумочек

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На показе Gucci в Милане модели выходили на подиум, неся вместо сумочек свои бутафорские головы. Об этом сообщает Reuters.

Публикация от Vogue (@voguemagazine) Фев 21, 2018 в 7:28 PST

ФОТО: REUTERS/ Tony Gentile

Также вместо клатчей модели несли аксессуары в виде детенышей дракона, ящерицы и змеи.

Публикация от Vogue Hommes (@voguehommes) Фев 21, 2018 в 8:33 PST

Модельер Алессандро Микеле представил подиумное пространство в виде операционной палаты с хирургическим столом посередине.

ФОТО: REUTERS/ Tony Gentile

Отмечается, что в ходе работы над коллекцией Алессандро Микеле сотрудничал со студией Makinarium, ответственной за визуальные эффекты в картинах Ридли Скотта и Дэнни Бойла. Вдохновился на создание подобной коллекции модельер после просмотра фильма "Страшные сказки". Он связался с сотрудниками студии Makinarium и рассказал о своей задумке.-0-