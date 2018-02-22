На показе Gucci модели несли бутафорские головы и драконов вместо сумочек

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На показе Gucci в Милане модели выходили на подиум, неся вместо сумочек свои бутафорские головы. Об этом сообщает Reuters.
Также вместо клатчей модели несли аксессуары в виде детенышей дракона, ящерицы и змеи.
Модельер Алессандро Микеле представил подиумное пространство в виде операционной палаты с хирургическим столом посередине.
Отмечается, что в ходе работы над коллекцией Алессандро Микеле сотрудничал со студией Makinarium, ответственной за визуальные эффекты в картинах Ридли Скотта и Дэнни Бойла. Вдохновился на создание подобной коллекции модельер после просмотра фильма "Страшные сказки". Он связался с сотрудниками студии Makinarium и рассказал о своей задумке.-0-
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