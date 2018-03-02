На свадьбу Принца Гарри и Меган Маркл пригласят более 2600 жителей Великобритании

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодожены принц Гарри и Меган Маркл хотят пригласить на свадебную церемонию более 2600 обычных жителей Великобритании, пишет Daily Mail.

На празднование смогут прийти 200 сотрудников благотворительных организаций, которые поддерживает будущая королевская чета, 100 учеников местных школ, 600 жителей Виндзора и 530 сотрудников королевских владений. Также представители Елизаветы II лично выберут 1200 человек, которые долгое время верно служили на благо обществу и королевской семье.

По сообщению Кенсингтонского дворца, отбор начался сегодня, 2 марта. Свадьба назначена на 19 мая 2018 года, состоится мероприятие в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.

Ранее сообщалось, что после свадьбы Меган Маркл посвятит себя благотворительности.-0-