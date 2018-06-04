Над Африкой взорвался астероид - видео

Над Африкой в субботу, второго июня, взорвался астероид, вошедший в атмосферу Земли, сообщает НАСА. Этот момент был заснят на камеру, а впоследствии опубликован на YouTube.
Данной небесное тело достигало в поперечнике двух метров. Астрономы отмечают, что оно полностью сгорело над континентом, так и не достигнув поверхности нашей планеты.
Ученые обнаружили астероид еще когда он был на уровне лунной орбиты. С того момента за ним постоянно следили специальные приборы. По итогам проведенных расчетов, специалисты пришли к выводу, что астероид, вероятнее всего, войдет в атмосферу, но из-за небольших размеров опасности он не представляет.
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