Над Африкой взорвался астероид - видео

Над Африкой в субботу, второго июня, взорвался астероид, вошедший в атмосферу Земли, сообщает НАСА. Этот момент был заснят на камеру, а впоследствии опубликован на YouTube.

Данной небесное тело достигало в поперечнике двух метров. Астрономы отмечают, что оно полностью сгорело над континентом, так и не достигнув поверхности нашей планеты.

Ученые обнаружили астероид еще когда он был на уровне лунной орбиты. С того момента за ним постоянно следили специальные приборы. По итогам проведенных расчетов, специалисты пришли к выводу, что астероид, вероятнее всего, войдет в атмосферу, но из-за небольших размеров опасности он не представляет.