Найдена неизвестная картина Рембрандта

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ранее неизвестную картину голландского художника Рембрандта ван Рейна удалось приобрести музею Лакенхал на одном из аукционов. Об этом сообщает газета Leidsch dagblad.
На каком аукционе и какое полотно было приобретено, на основании каких фактов установлено авторство, газета не сообщает.
Известно только, что сейчас картина находится на реставрации, а общественности полотно будет представлено 3 ноября 2019 года на выставке, посвященной раннему творчеству Рембрандта, в Лейдене, родном городе живописца.-0-
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