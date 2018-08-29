Найдена неизвестная картина Рембрандта

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ранее неизвестную картину голландского художника Рембрандта ван Рейна удалось приобрести музею Лакенхал на одном из аукционов. Об этом сообщает газета Leidsch dagblad.

На каком аукционе и какое полотно было приобретено, на основании каких фактов установлено авторство, газета не сообщает.

Известно только, что сейчас картина находится на реставрации, а общественности полотно будет представлено 3 ноября 2019 года на выставке, посвященной раннему творчеству Рембрандта, в Лейдене, родном городе живописца.-0-