Найдено подземное растение, которое 150 лет никто не видел

В Южной Азии на острове Борнео впервые за последние 150 лет было обнаружено растение Thismia neptunis. Научное исследование было опубликовано в журнале Phytotaxa.
Thismia neptunis большую часть жизни находится под землей, а на поверхность выбирается буквально на пару недель раз в год во время цветения. При этом размер его надземной части составляет около 9 см, да и выглядит растение очень неприметно. Вероятно, это и стало причиной того, что у цветка есть лишь одно задокументированное наблюдение — в первый раз его увидели в 1866 году, после чего ни разу не находили.
Второй раз произошел в 2017 году: Thismia neptunis обнаружили исследователи из Чехии на острове Борнео.-0-
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