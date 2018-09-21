NASA удалось сделать снимки редких серебристых облаков

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специалистам Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) удалось заснять серебристые светящиеся облака с помощью воздушного шара с установленными на нем камерами высокого разрешения. Об этом исследовании сообщается на сайте NASA.

Воздушный шар запустили из космического центра Эсрейндж в Швеции. Пролетев над Арктикой, шар приземлился в Канаде. За время полета камеры сделали около 6 млн снимков общим объемом 120 ТБ. Теперь для специалистов NASA начался период изучения этих фотографий.

Серебристые облака, или мезосферные, ночные светящиеся - очень редкое атмосферное явление. С поверхности Земли их можно увидеть только ночью сразу после захода солнца или во время полного солнечного затмения только летом и вблизи полярных широт.

Известно, что такие облака образуются не только на Земле, но и на Марсе - тоже в районе полюсов. Так что исследование поможет лучше понять процессы, происходящие в атмосфере не только нашей, но и других планет. Некоторые из снимков размещены на сайте NASA.