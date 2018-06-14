Настойчивая российская бабушка не смогла найти общий язык с бразильским журналистом и прославилась

Чемпионат мира по футболу еще не успел начаться, но уже запомнился поклонникам некоторыми забавными моментами. Сейчас в интернете набирает популярность видео, на котором бразильский журналист и русская бабушка говорят на разных языках и никак не могут понять друг друга. Иностранцев повеселила настойчивая женщина, которая отказывалась уходить из кадра. Небольшой кусок видеоролика был опубликован в социальной сети Twitter.

HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAHAHAAHAHAHA A conversa mais aleatória e incrível da Rússia está passando na sua timeline! #FSRádioBrasil pic.twitter.com/XiuVYrMuC4 — FOX Sports Brasil (@FoxSportsBrasil) 13 июня 2018 г.

Журналист бразильского телеканала опрашивал в прямом эфире на улицах Москвы гостей чемпионата мира и россиян, в число которых попала и пожилая русская женщина. Она упорно отказывалась уходить из кадра и постоянно возвращалась. Сначала россиянку очень интересовало из какой страны журналист и на каком языке он говорит. Мужчина попытался прибегнуть к помощи онлайн-переводчика, но ничего не помогло. После этого женщина ненадолго покинула кадр.

Потом она вернулась и попыталась узнать, по какому телеканалу она может на себя посмотреть и даже прибегла к помощи немецкого языка, но и это не помогло. В итоге она разочаровано констатировала, что стыдно не знать русский язык и наконец ушла.

Бразильского коллегу журналиста вся эта ситуация очень повеселила. Он откровенно смеялся в студии.