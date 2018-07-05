Натали Дормер поведала о причине своей ненависти к школе

Совсем недавно актриса "Игры Престолов" и "Звездных воин" Натали Дормер давала интервью изданию YOU Magazine. Публикация отличалась своей сокровенностью, ведь звезда поведала всему миру о нападках в ее сторону в подростковом возрасте.
"Самое страшное в психологической травле – когда тебя просят описать, что происходит. Для учителей, выглядит все это вполне невинным", - говорит девушка.
В школе Натали не была популярна и известна, как сейчас. Ее не воспринимали учащиеся, а особенно девушки: "Знаете же этих девочек, на которых все хотят быть похожими – девочек, которые встречаются с самыми красивыми и популярными мальчиками, типа капитанов футбольных команд? Так вот я рядом с ними и близко не стояла..."
По этой причине Дормер никогда не любила школу и никогда бы туда не вернулась.
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3255 BYN
|2.32 BYN
|2.324 BYN
|USD
|1.9892 BYN
|1.986 BYN
|1.99 BYN
|RUB
|3.1438 BYN
|3.14 BYN
|3.15 BYN