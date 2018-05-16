Назван новый топ-10 самых дорогих картин в истории аукционов

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Картины Амедео Модильяни и Пабло Пикассо, проданные на весенних нью-йоркских аукционах в 2018 году, присоединились к списку десяти самых дорогих картин мира, купленных при продаже с молотка. Об этом сообщает Agence France-Presse.

Обновленный список самых дорогих картин в истории аукционов выглядит так:

"Спаситель мира", Леонардо да Винчи. Продана за $450,3 млн в ноябре 2017 года домом Christie's в Нью-Йорке,

"Алжирские женщины", Пабло Пикассо. Продана за $179,4 млн в мае 2015 года в аукционном доме Christie's,

"Лежащая обнаженная", Амедео Модильяни. Продана за $170,4 млн в ноябре 2015 года на аукционе Christie's,

"Лежащая обнаженная", еще одна картина из цикла работ Амедео Модильяни. Продана за $157,2 млн в мае 2018 года на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке,

"Три наброска к портрету Люсьена Фрейда", триптих Фрэнсиса Бэкона. Продан за $142,4 млн в ноябре 2013 года в аукционном доме Christie's в Нью-Йорке,

"Крик", Эдвард Мунк. Продана за $119,9 млн в мае 2012 года на аукционе Sotheby's,

"Девушка с корзиной цветов", Пабло Пикассо. Продана за $115 млн в мае 2018 года на аукционе Christie's,

Безымянная картина Жана-Мишеля Баския. Продана за $110,5 млн 18 мая 2017 года в аукционном доме Sotheby's,

"Обнаженная, зеленые листья и бюст", Пабло Пикассо. Продана за $106,4 млн в мае 2010 года на аукционе Christie's,

"Серебряная автокатастрофа", Энди Уорхол. Продана за $105,4 млн в ноябре 2013 года в доме Sotheby's.-0-