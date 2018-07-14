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Названы лучшие комедии XXI века

Калейдоскоп 14.07.2018 | 23:08

Американский журнал Rolling Stone представил список лучших комедий XXI века. В него вошли 50 кинолент. Список опубликован на сайте журнала.

Первую строчку рейтинга заняла лента "Победители шоу" (Best in Show). На втором месте – "В петле" (In the Loop), на третьем – "Девичник в Вегасе" (Bridesmaids).

В десятку лучших попали фильмы "Сводные братья", "Идиократия", "Любовь, сбивающая с ног", "Тони Эрдманн", "Зомби по имени Шон", "Сорокалетний девственник" и "Жизнь за кадром".

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Теги
кино, США
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