Названы лучшие комедии XXI века

Американский журнал Rolling Stone представил список лучших комедий XXI века. В него вошли 50 кинолент. Список опубликован на сайте журнала.
Первую строчку рейтинга заняла лента "Победители шоу" (Best in Show). На втором месте – "В петле" (In the Loop), на третьем – "Девичник в Вегасе" (Bridesmaids).
В десятку лучших попали фильмы "Сводные братья", "Идиократия", "Любовь, сбивающая с ног", "Тони Эрдманн", "Зомби по имени Шон", "Сорокалетний девственник" и "Жизнь за кадром".
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.2898 BYN
|2.286 BYN
|2.3 BYN
|USD
|1.9706 BYN
|1.968 BYN
|1.973 BYN
|RUB
|3.1632 BYN
|3.15 BYN
|3.17 BYN