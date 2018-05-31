Названы лучшие сериалы 2018 года

Названы лучшие сериалы, вышедшие в первом полугодии 2018 года. Рейтинг был составлен журналом Time.

1. "Рассказ служанки" (2 сезон)

Действие происходит в будущем, в вымышленном тоталитарном государстве — Республике Галаад, представляющей собой псевдо-религиозную теократию. В будущем только одна из ста женщин способна иметь ребенка, поэтому женщин из простого народа отправляют в специальные лагеря, где их готовят к исполнению единственной функции — рождению детей.

2. "Патрик Мелроуз"

Патрик Мелроуз пытается преодолеть свои пагубные пристрастия и демонов, причинами которых являются жестокий отец и безразличная мать.

3. "Призрачная башня"

Сериал рассказывает о событиях, которые привели к трагедии 11 сентября 2001 года в США.

4. "Убивая Еву"

Сериал рассказывает о сотруднице Службы безопасности Еве Поластри, которая начинает охоту на талантливую и психопатичную наемную убийцу Вилланель.

5. "Атланта" (2 сезон)

Сериал о двух двоюродных братьях, строящих свой путь на рэп-сцену и стремящихся улучшить свою жизнь и жизнь своих семей.

6. "Чемпионы"

Старшеклассник Майкл приезжает с матерью из Кливленда в Нью-Йорк для поступления в престижную музыкальную школу. Неожиданно ему приходится познакомиться со своим отцом, владельцем спортзала "Чемпионы". Отец соглашается заботиться о парнишке, который настолько далек от его интересов, насколько это только возможно.