Netflix позволит зрителям влиять на сюжет сериалов и фильмов

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Netflix даст возможность зрителям выбирать сюжетные повороты в фильмах и сериалах компании, сообщает Bloomberg.

Сервис разрабатывает список вариантов, который позволит зрителям выбирать следующую сюжетную линию в эпизоде сериала или фильме.

Первым сериалом, к которому телезрители смогут приложить свою руку, станет "Черное зеркало", дата выхода которого назначена на декабрь 2018 года. Известно, что Netfliх ведет переговоры еще по нескольким проектам.

Как именно зрители будут выбирать финал, не уточняется.-0-