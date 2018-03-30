Netflix снимет новый сериал с Адамом Сэндлером и Дженнифер Энистон в главных ролях

Компания Netflix заявила о запуске нового комедийного сериала про полицейского, роль которого исполнит Адам Сэндлер. Дженнифер Энистон сыграет его супругу.

Сериал под названием "Тайна убийства" расскажет о полицейском из Нью-Йорка. Он вместе со своей супругой отправится в путешествие по Европе, где они случайно станут главными подозреваемыми в убийстве. Остальные подробности о новом проекте Netflix пока не сообщаются.

К слову, актеры уже появлялись вместе в одном фильме. В 2011 году они снялись в картине "Притворись моей женой". Сэндлер уже участвовал в проектах Netflix, а вот для Энистон подобный опыт станет первым.