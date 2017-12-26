Неуклюжие Санты в ластах. В китайском парке пингвинов одели в новогодние костюмы

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В тематическом парке Polarland в китайском городе Харбин для создания рождественского настроения пингвинов одели в костюмы Санта-Клаусов. Видео шествия праздничных пингвинов по парку было размещено в YouTube.
Неуклюжие птицы в красных плащах с бубенчиками вызывали улыбки посетителей.
К взаимодействию с пингвинами приглашали детей. Маленькие гости парка с радостью играли с копиями Санты и радовались, что в новогодних шубках пингвинам совсем не холодно.-0-
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