Неуклюжие Санты в ластах. В китайском парке пингвинов одели в новогодние костюмы

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В тематическом парке Polarland в китайском городе Харбин для создания рождественского настроения пингвинов одели в костюмы Санта-Клаусов. Видео шествия праздничных пингвинов по парку было размещено в YouTube.

Неуклюжие птицы в красных плащах с бубенчиками вызывали улыбки посетителей.

К взаимодействию с пингвинами приглашали детей. Маленькие гости парка с радостью играли с копиями Санты и радовались, что в новогодних шубках пингвинам совсем не холодно.-0-