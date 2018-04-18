Николай Дроздов заявил о готовности покинуть программу "В мире животных"

Известный ведущий передачи "В мире животных" Николай Дроздов заявил о намерении передать права ведущего своему пятнадцатилетнему напарнику Алексею Лапину, сообщает ТАСС.

В прошлом году телеведущий, профессор МГУ и доктор биологических наук отметил свое восьмидесятилетие. По словам Николая, детская программа уже просто не его формат.

Уже несколько лет программа выпускается на телеканале "Карусель", где соведущим Николая выступает пятнадцатилетний юноша Алексей. Впервые он появился в эфире "В мире животных" еще в пятилетнем возрасте в качестве гостя. Сейчас Дроздов говорит про парня: "Алексей уже вырос ростом с меня, самостоятельно открывает и закрывает программу, ведет отдельные беседы, снимает сюжеты. Это надежный человек, исполнительный, вдумчивый, работящий".

В этом году программа о животных отмечает пятидесятилетие со дня основания. К этому приурочены несколько специальных выпусков шоу.