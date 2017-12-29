Новогодний хрустальный шар в Нью-Йорке будет видно из космоса

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На главной площади Нью-Йорка (США) установили новогодний хрустальный шар, сообщает Euronews. В ночь с 31 декабря на 1 января он отсчитает последние минуты 2017 года.

Этот шар является одним из самых главных символов новогоднего мегаполиса. Диаметр конструкции - 3,5 м, вес - около 5 т. Шар состоит из 2 688 треугольных хрустальных пластин, выполненных на заводе Waterford. Также в шар встроены 40 тыс. светодиодных лампочек.

В нынешнем году узор на шаре получил название "Дар безмятежности". По словам одного из организаторов главного новогоднего шоу в Нью-Йорке, хрустальные пластины шара напоминают бабочек, летающих над лугом. Также организаторы утверждают, что хрустальный шар будет виден из космоса.

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"Безмятежность связана с искусством и равновесием. Это способность взглянуть вглубь самих себя и возможность быть лучшей версией самих себя. Нужно помогать близким. Наступает особенное время года. Наша помощь необходима стольким людям. И даже небольшой поступок может значить очень многое", - рассказывает представитель завода Waterford Том Бреннон.

Впервые хрустальный шар спустился на Таймс-сквер 110 лет назад. Посмотреть на новогодний символ на площади собирается до 1 млн человек.-0-