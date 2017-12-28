Одинокие мужчины Японии выступили против влюбленных парочек

Оказывается, одиноких мужчин из Японии очень задевает счастье других людей, особенно в рождественские праздники. Они даже решили публично выразить свой протест и вышли на митинг. В руках они держали различные плакаты с фразами "Покайтесь, пары!", "Взрывайте людей с активной социальной жизнью!" и другими.

Мужчины создали свой "Революционный альянс непопулярных мужчин". Впрочем, они выступают не против всех парочек, а только тех, которые демонстрируют свою любовь на публике. Особенно ярко они демонстрируют свои теплые чувства друг к другу во время зимних праздников, когда прогуливаются держась за руки. Такие "чувства напоказ" задевают некоторых одиноких мужчин, поэтому они и решили устроить митинг в Токио 24 декабря.

Когда шествие дошло до конечного пункта, лидер движения призвал сжигать рождественские елки. Но большой поддержки призыв не вызвал, а скорее рассмешил некоторых митингующих. -0-