Оливер Стоун планирует снять новый фильм

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский режиссер Оливер Стоун будет снимать фильм "Невинная ложь" (White Lies) по своему сценарию, Картина расскажет о жизни трех поколений одной семьи. Об этом сообщает журнал Variety.
Главную роль в фильме исполнит Бенисио Дель Торо. Он уже снимался в триллере Стоуна "Особо опасны" (Savages).
Оливер Стоун снял фильмы "Уолл Стрит: Деньги не спят" (Wall Street: Money Never Sleeps, 2010), "Башни-близнецы" (World Trade Center, 2006), "Джон Ф. Кеннеди: Выстрелы в Далласе" (JFK, 1991), "Взвод" (Platoon, 1986).
Режиссер трижды удостоен премии Американской академии киноискусств "Оскар", имеет призы Берлинского и Венецианского кинофестивалей.
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