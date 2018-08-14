Оливер Стоун планирует снять новый фильм

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский режиссер Оливер Стоун будет снимать фильм "Невинная ложь" (White Lies) по своему сценарию, Картина расскажет о жизни трех поколений одной семьи. Об этом сообщает журнал Variety.

Главную роль в фильме исполнит Бенисио Дель Торо. Он уже снимался в триллере Стоуна "Особо опасны" (Savages).

Оливер Стоун снял фильмы "Уолл Стрит: Деньги не спят" (Wall Street: Money Never Sleeps, 2010), "Башни-близнецы" (World Trade Center, 2006), "Джон Ф. Кеннеди: Выстрелы в Далласе" (JFK, 1991), "Взвод" (Platoon, 1986).

Режиссер трижды удостоен премии Американской академии киноискусств "Оскар", имеет призы Берлинского и Венецианского кинофестивалей.