Опубликован трейлер фильма про повзрослевшего Кристофера Робина и Винни-Пуха

7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В сети появился первый трейлер фильма "Кристофер Робин" от студии Disney. Трейлер был опубликован на официальном YouTube-канале компании.

Фильм повествует нам о повзрослевшем Кристофере Робине, которого окружает повседневная рутина. У него есть жена, дети, престижная работа, но он потерял беззаботное счастье. В трудный момент он встречает своего друга детства - Винни-Пуха. Вместе они отправляются в Стоакровый лес, чтобы отыскать потерявшихся друзей и счастье.

Роль Кристофера Робина исполнил Юэн МакГрегор, его жену сыграла Хейли Этвелл. Режиссером киноленты выступил Марк Форстер, известный зрителю по своим работам "Война миров Z", "Волшебная страна", "Персонаж" и другим.

Релиз картины запланирован на 2 августа 2018 года. -0-