"Оскар-2018": наряды звезд на красной дорожке

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Лос-Анджелесе в минувшее воскресенье прошла церемония вручения премии "Оскар". В 2018 году "Оскар" отмечает юбилей: заветные статуэтки вручили в 90-й раз. Би-Би-Си публикует фотографии звезд, которые прошлись по юбилейной красной ковровой дорожке.
В числе первых появилась звезда детективно-сатирического фильма ужасов "Прочь" Эллисон Уильямс.
ФОТО: GETTY IMAGES
Сальма Хайек для церемонии выбрала самый популярный оттенок 2018 года.
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Кенийская актриса Лупита Нионго, которая получила премию "Оскар" в 2014 году за роль рабыни в драме "12 лет рабства", остановила свой выбор на ослепительно золотом наряде.
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Победительница в категории "Лучшая женская роль второго плана" - Эллисон Дженни ("Тоня против всех") - блистала в красном наряде.
ФОТО: REUTERS
Изящно выглядела Салли Хокинс, которая исполнила главную роль в картине "Форма воды" - лучшим фильмом года.
ФОТО: GETTY IMAGES
Сирша Ронан, исполнившая главную роль в фильме "Леди Берд", пришла на церемонию в нежно-розовом платье. Сирша впервые попала на церемонию вручения наград Академии 10 лет назад, тогда ей было 13 и она играла в фильме "Искупление".
ФОТО: GETTY IMAGES
Дженнифер Лоуренс выбрала для вечера блестящее платье, напоминающее статуэтку "Оскар".
ФОТО: GETTY IMAGES
Актриса Данай Гурира, известная по ролям в сериале "Ходячие мертвецы" и фильме "Черная пантера", выбрала светлый наряд.
ФОТО: GETTY IMAGES
Актриса Марго Робби сыграла главную роль в фильме "Тоня против всех". На красной дорожке она блистала в белом платье.
ФОТО: REUTERS
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