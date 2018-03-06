"Оскар-2018" установил антирекорд по рейтингам

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Агентство Nielsen опубликовало данные по количеству зрителей, посмотревших прошедшую церемонию вручения премии "Оскар". По данным агентства, зрительская аудитория составила лишь 26,5 млн. человек, что является самым низким показателем за всю историю кинопремии.

Если сравнивать прошлогоднюю аудиторию премии с "Оскаром-2018", то она упала на 19%. До этого самым провальным годом считали 2008, когда церемонию посмотрели 32 млн. человек. Аналитики отмечают, что негативная тенденция падения рейтингов наблюдается с 2014 года.

По данным агентства, проблемы низкой аудитории в этом году не только у "Оскара", но и у "Грэмми", "Золотого глобуса" и даже Супербоула. Причину этой негативной тенденции еще предстоит установить специалистам.-0-