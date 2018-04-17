Останки гигантской вымершей акулы выставит швейцарский музей

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Останки гигантской вымершей акулы эпохи миоцена и плиоцена - самый полный из существующих скелет мегалодона выставит Музей динозавров города Ааталь (Швейцария) в кантоне Цюрих, сообщают информагентства.
Из-за того, что мегалодон относится к хрящевым рыбам, а хрящи быстро разрушаются после смерти, практически не сохранилось окаменевших скелетов этих животных. В Швейцарию на выставку доставили скелет рыбы длиной около 4,5 м из Перу. В экспозиции будет около двух десятков раритетов.
Мегалодон вымер около 2 млн лет назад. Это самая крупная акула из всех обитавших в мировом океане. Он достигал 15-18 м в длину. -0-
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