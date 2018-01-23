От сильных морозов покрышки ломаются, как сухари - видео

Пользователи Сети опубликовали видеозапись, на которой запечатлены ломкие автомобильные покрышки. Из-за аномальных морозов температура в ряде российских регионов опустилась ниже 50 градусов Цельсия со знаком минус. Данный ролик записали на Ямале.
Автор ролика сообщил, что покрышки ломаются как сухари или макароны. Ранее Госавтоинспекция по Ямало-Ненецкому автономному округу призвала водителей воздержаться от длительных поездок.
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