От сильных морозов покрышки ломаются, как сухари - видео

Пользователи Сети опубликовали видеозапись, на которой запечатлены ломкие автомобильные покрышки. Из-за аномальных морозов температура в ряде российских регионов опустилась ниже 50 градусов Цельсия со знаком минус. Данный ролик записали на Ямале.

Автор ролика сообщил, что покрышки ломаются как сухари или макароны. Ранее Госавтоинспекция по Ямало-Ненецкому автономному округу призвала водителей воздержаться от длительных поездок.