Папарацци сделали милые фото отдыхающих на пляже Брэдли Купера и Ирины Шейк с дочерью

Актер Брэдли Купер и модель Ирина Шейк ведут очень скрытную жизнь. Ирина практически не выкладывает фото с семьей в социальные сети, а Брэдли и вовсе не зарегистрирован во многих. Поэтому поклонники следят за жизнью знаменитостей только благодаря папарацци. Недавно в сети появились фотографии того, как семейство отдыхало на пляже.
Десять месяцев назад у них появилась дочь Леа де Сьен. До этого момента об отношениях пары и вовсе почти никто не знал. Недавно семью сфотографировали на пляже в Лос-Анджелесе. Они играли с дочкой и просто отдыхали. При этом папа уделял малышке больше внимания, дав маме немного передохнуть.
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