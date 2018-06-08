Парикмахер из Сербии выстриг портрет Роналду на затылке фаната

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парикмахер из Сербии Марио Хвала прославился благодаря тому, что выстригает портреты известных личностей на затылках своих клиентов. На этот раз мастер выполнил портрет нападающего мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду на затылке фаната. Об этом пишут СМИ.

Желающим иметь такую модную прическу нужно запастись терпением. Ведь на выполнение шедевра парикмахерского искусства Марио Хвала тратит от трех до шести часов. Занимается такими прическами мастер уже девять лет.

Парикмахер делится своими ближайшими творческими планами: он хочет подготовить фанатов из Сербии к ЧМ-2018 по футболу, который стартует в России 14 июня. На головах болельщиков Марио Хвала создаст портреты и других звездных футбольных игроков.

Между тем накануне в СМИ появилась информация, что Криштиану Роналду принял окончательное решение покинуть королевский клуб в ближайшем будущем. За мадридский "Реал" португалец выступает с 2009 года. На 2018 год его зарплата составляет 21 млн евро в год. Французский "Пари Сен-Жермен" готов платить Роналду 45 млн евро.

Публикация от EA SPORTS FIFA (@easportsfifa) 7 Июн 2018 в 8:00 PDT

Также стало известно, что Криштиану Роналду второй год подряд станет лицом игр FIFA. На обложке FIFA 19 футболист позирует в форме "Реала", несмотря на новости о его уходе из клуба.-0-