Первая в жизни пицца: милая реакция ребенка растрогала пользователей соцсетей

В Twitter американского ведущего подкастов Джоди Авирган появилось фото его дочери. Девочка впервые попробовала пиццу, и реакция на это событие была очень милой. Изображение растрогало многих пользователей сети. На фото заметно, что ребенок с восторгом воспринял новый вкус.

"Моя дочка только что попробовала пиццу в первый раз", - прокомментировал снимок Авирган.

Многие подписчики шутили под твитом, рассказывали истории о гастрономических открытиях своих детей и показывали видео с реакцией малышей. А некоторые рестораны пицц поспешили воспользоваться популярностью фото: они делали репост записи и писали, что советуют идти за пиццей к ним.

Авирган жестко отреагировал на такие заявления: "Я замечаю, что несколько чикагских пиццерий твитнули этот пост, и я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы напомнить вам, что то, что вы подаете своим клиентам, - это не настоящая пицца".