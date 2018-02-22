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Первыми художниками планеты были неандертальцы - ученые

Калейдоскоп 22.02.2018 | 22:45

Исследование древних образцов наскальной живописи в Испании подтвердило, что первые картины нарисовали неандертальцы около 65 тыс. лет назад. Ранее пальму первенства в искусстве отдавали кроманьонцам.

До недавнего времени считалось, что рисунки, статуэтки и скульптуры оставляли более близкие человеку разумному предки, проживавшие на территории современной Европы 40-45 тыс. лет назад. С открытием образцов наскальной живописи в Юго-Восточной Азии стало ясно, что рисовать предшественники человека умели гораздо раньше.

Точный возраст наскальных рисунков сложно вычислить из-за отсутствия углерода и органике в первых "красках". Ученые полагают, что попытки нацарапать что-либо на стенах пещеры предпринимались и 80, и 100 тыс. лет назад.

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Теги
археология, заявления, ученые
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