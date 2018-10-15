Певец Стас Пьеха экстренно госпитализирован

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Певец Стас Пьеха попал в больницу. Он выложил фото из больничной палаты в личном Instagram-аккаунте.

Есть информация, что причиной госпитализации послужило подозрение на острый панкреатит. Пьеха отметил, что глобальных измнений в его жизни не грядет, но, скорее всего, он будет корректировать питание и режим нагрузок и отдыха.-0-