Певица Бьянка выходит замуж

Певица Бьянка выложила в своем Instagram фотографию, на которой запечатлено обручальное кольцо. "Да!" — коротко подписала девушка этот снимок. Женихом звезды стал гитарист Роман Безруков, с которым она встречается уже больше года.
Фанаты певицы поздравили ее с этим знаменательным событием и пожелали возлюбленным всего самого наилучшего. После этого Бьянка выложила свою совместную фотографию с Романом и поблагодарила всех за поздравления.
Звезда часто публиковала фотографии со своей второй половинкой, поэтому новость о помолвке не стала неожиданностью.-0-
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