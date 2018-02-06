Певица Бьянка выходит замуж

Певица Бьянка выложила в своем Instagram фотографию, на которой запечатлено обручальное кольцо. "Да!" — коротко подписала девушка этот снимок. Женихом звезды стал гитарист Роман Безруков, с которым она встречается уже больше года.

A post shared by Bianka ✌️ (@biankarnb) on Feb 4, 2018 at 1:38pm PST

Фанаты певицы поздравили ее с этим знаменательным событием и пожелали возлюбленным всего самого наилучшего. После этого Бьянка выложила свою совместную фотографию с Романом и поблагодарила всех за поздравления.

Звезда часто публиковала фотографии со своей второй половинкой, поэтому новость о помолвке не стала неожиданностью.-0-