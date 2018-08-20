Певица Валерия удивила поклонников совместным фото с сыном

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Звезда российской эстрады Валерия недавно отпраздновала 50-летие. Несмотря на возраст, певица выглядит свежо и молодо. Валерия отправилась на Лазурный берег Франции на отдых, сообщает сайт cosmo.ru.

Компанию Валерии составил ее сын Артемий. Ему 24 года. Недавно певица поделилась фото сына в своем Instagram-аккаунте. Восторг поклонников от повзрослевшего сына долго ждать не пришлось: молодого человека очень быстро называли "красавцем" и "настоящим мужчиной".