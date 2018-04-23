Писатель Эдуард Успенский обратился в прокуратуру из-за выпуска продолжения "Простоквашино"

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известный писатель Эдуард Успенский подал заявления в Генеральную прокуратуру, Следственный комитет России и Счетную палату в связи с выпуском киностудией "Союзмультфильм" новых серий мультфильма "Простоквашино". Об этом сообщает информагентство RNS.

Эдуард Успенский обвинил "Союзмультфильм" в грубой переработке его книг, в том числе заимствовании персонажей и отдельных сцен. По словам писателя, он не давал разрешения на повторную экранизацию его произведений.

Также Эдуард Успенский обратился к Гарику Сукачеву, Юлии Меньшовой и Ивану Охлобыстину и другим актерам, участвовавшим в создании новых серий "Простоквашино", с просьбой отказаться от дальнейшей работы над проектом.

"Союзмультфильм" рассчитывает уладить конфликт с писателем путем переговоров. По словам представителей киностудии, все юридические права на экранизацию принадлежат "Союзмультфильму", что подтверждается соответствующими документами.

Премьерная серия продолжения знаменитого мультфильма "Простоквашино" вышла в апреле 2018 года под названием "Возвращение в Простоквашино". Она собрала свыше 7,8 млн просмотров чуть менее чем за сутки с момента публикации в соцсети "ВКонтакте" и более 5,7 млн просмотров в "Одноклассниках".-0-