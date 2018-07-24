Пьяный итальянец на коне лишился водительских прав

В итальянском городе Ивреа мужчина в состоянии алкогольного опьянения сел на коня и проехался верхом по улицам города. Об этом сообщает газета Sentinella del Canavese.

Участники дорожного движения вызвали полицейских, когда увидели 45-летнего итальянца верхом на лошади, которая зигзагом передвигалась по проезжей части.

Когда подъехал дорожный патруль, всадник не удержался в седле и упал с коня. Как выяснилось позже, будучи пьяным, он плохо закрепил седло и не справился с управлением.

Пьяный всадник был оштрафован, его лишили права на управление автомобилем. Лошадь, которая никуда не убежала, е смиренно стояла рядом с хозяином, препроводили в конюшню полицейского управления.