Побережье Великобритании покрыто тысячами морских звезд

На пляже города Рамсгейт нашли тысячи умерших морских звезд, которых выбросило на берег. Причина такого явления – ледяной шторм. Сильный ветер и бушевание волн привели к гибели морских существ. В британской прессе пишут о том, что помимо морских звезд погибли крабы и несколько птиц.
Тем временем, в Великобритании продолжают испытывать трудности в связи с долгими снежными бурями и непривычными морозами. Из-за урагана в островном государстве перестала работать часть транспортной сети.
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